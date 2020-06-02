Популярные сайты объявлений планируют подключить к Госуслугам

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По мнению авторов инициативы, это увеличит безопасность сделок и снизит риск мошенничества.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Популярные сайты объявлений могут подключить к Госуслугам. Минкомсвязи предложит им присоединиться к единой системе идентификации. Это, как считают авторы инициативы, увеличит безопасность сделок и снизит риск мошенничества, поскольку и продавцу, и покупателю для совершения сделки придется подтвердить личность.

Пока это только эксперимент, но интерес к нему уже проявили крупные порталы по продаже автомобилей, недвижимости и других товаров. К Госуслугам их подключат бесплатно. Но, возможно, агрегаторам придется доработать собственные системы связи.

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