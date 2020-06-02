Вкусно и полезно: в России разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде йогурта

Ученые из России приступили к разработке уникальной вакцины от COVID-19. Ее принципиальное отличие от аналогов — иной способ введения в организм. Так, вместо неприятной процедуры укола, пациенту достаточно будет съесть полезный йогурт.

«Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — цитирует вице-президента РАН Владимира Чехонина РИА Новости.

По словам эксперта, разработкой уникального препарата против коронавируса занимаются сотрудники Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Суть метода основана на генной инженерии. Ученые встроили так называемый S-белок (молекулу, благодаря которой вирус проникает в клетку — Прим.ред.) в расположенные на поверхности микробов-пробиотиков ворсинки.

«Так и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности», — пояснил собеседник издания.

А также добавил, что уникальная вакцина уже проходит доклинические испытания на животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал сроки начала массовой вакцинации граждан от COVID-19.