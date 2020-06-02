Вице-премьер назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заверил, что работа над вакциной идет полным ходом.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать осенью. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Внедрять вакцину начнут в случае успешных испытаний. По словам зампреда правительства, работа над ней ведется полным ходом. В кабмине уже ждут первых результатов.
«Специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», — отметил Чернышенко.
Кроме того, на «правительственном часе» в Совете Федерации, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сегодня в России ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на добровольцах. Опыты будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.
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