Мистическое время наступает в 23-й лунный день, который в июне этого года приходится на 3 июня. Астрологи считают, что в этот период приоткрывается завеса между мирами и происходит активизация скрытых резервов человеческой психики. Энергетическое поле любой личности сливается с астральной матрицей, и наступает момент, когда можно найти ответ на беспокоящий вопрос. Кроме того, сама собой происходит энергетическая подзарядка, необходимая в период после приближающегося полнолуния.

Что нельзя делать в этот день:

Противопоказана пассивность. Нельзя сомневаться в себе, сбавлять темп, пребывать в унынии.

Что можно делать в этот день:

Время энергичных действий, проявления любознательности, ведь сегодня даже в обыденных, давно знакомых вещах можно найти что-то новое, обнаружить какой-то нюанс, который ранее не замечали. Это время именно радостных открытий.

Сновидения: показывают, каким ценностям человек придает большее значение в повседневной жизни. Важно соблюдать баланс между духовной и материальной составляющими.

Христиане всего мира вспоминают в этот день святую равноапостольную царицу Елену — мать римского императора Константина Великого. Речь идет о периоде около 250-330 годов. Елена воспитала сына в христианстве и старалась, чтобы впоследствии Константин сделал эту веру государственной религией Римской империи.

В возрасте 80 лет она совершила паломничество в Иерусалим, где провела раскопки в местах казни и погребения Иисуса Христа. Среди найденных святынь были четыре гвоздя и Животворящий Крест, на котором был распят Господь. В память о событиях земной жизни Христа Елена основала на Святой земле несколько храмов, из которых наиболее известен во всем мире храм Гроба Господня.

После смерти Елена была канонизирована в лике равноапостольной — кроме нее такой чести удостоились еще только пять женщин: Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, княгиня Ольга и просветительница Грузии Нина.

На Руси 3 июня назывался Олениным днем, или Льняницей. Женщины в этот день нагишом сеяли лен, так как верили, что будущие ростки «пожалеют» тех, у кого нет даже рубашки, и щедро вознаградят урожаем.

Приметы и суеверия:

Если в этот день пойдет дождь, то и осень не порадует хорошей погодой.

В Оленин день категорически нельзя плести косы и делать разного рода прически. Считается, что это приведет к большим проблемам.

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