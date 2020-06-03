В Индии заявили о желании переименовать страну

Индию хотят переименовать. В Верховный суд поступила жалоба жителя Дели, который требует избавить страну от колониального наследия, ведь Индией ее назвали британцы.

Дискуссия о возвращении исторического имени Бхарат также идет в учредительном собрании республики. Эту идею поддерживает и мудрец Садхгуру — многие помнят его по выступлениям на Петербургском экономическом форуме.

«Бхарат означает „бха-ра-та“, где „бха“ — это чуства, „ра“ — мелодия, „та“ — ритм. В этом названии — суть жизни. А Индия — что это значит? Ничего! Мы даем бессмысленое имя тому, чью ничтожность хотим подчеркнуть. И за счет этого пытаемся возвыситься. Именно это когда-то произошло с нашей страной. Ее пытались лишить прошлого, культуры. Но теперь пора вернуть то самое имя, которое отзывается в сердце каждого ее гражданина», — считает Садхгуру.

Если суд удовлетворит иск, название Индия должно исчезнуть из обращения во всем мире, так что придется привыкать к сложному Бхарат на языке хинди.