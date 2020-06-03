В Индии заявили о желании переименовать страну

Эфирная новость 146

Патриоты государства уверены, что историческое название принесет счастья республике и поможет забыть о колониальном прошлом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Panoramic, 5-tv.ru

Индию хотят переименовать. В Верховный суд поступила жалоба жителя Дели, который требует избавить страну от колониального наследия, ведь Индией ее назвали британцы.

Дискуссия о возвращении исторического имени Бхарат также идет в учредительном собрании республики. Эту идею поддерживает и мудрец Садхгуру — многие помнят его по выступлениям на Петербургском экономическом форуме.

«Бхарат означает „бха-ра-та“, где „бха“ — это чуства, „ра“ — мелодия, „та“ — ритм. В этом названии — суть жизни. А Индия — что это значит? Ничего! Мы даем бессмысленое имя тому, чью ничтожность хотим подчеркнуть. И за счет этого пытаемся возвыситься. Именно это когда-то произошло с нашей страной. Ее пытались лишить прошлого, культуры. Но теперь пора вернуть то самое имя, которое отзывается в сердце каждого ее гражданина», — считает Садхгуру.

Если суд удовлетворит иск, название Индия должно исчезнуть из обращения во всем мире, так что придется привыкать к сложному Бхарат на языке хинди.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
68.98
-0.73 76.78
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Отец с двухлетней дочкой на руках попал под поезд в Московской области
9:58
Двух полицейских, обвиненных в изнасиловании дознавательницы, оправдали в Уфе
9:47
Вышедший из комы москвич позже всех узнал о коронавирусе
9:35
Первые туристы прибыли в пансионаты в российских регионах
9:23
Пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым
9:16
Нине Руслановой понадобилась помощь медиков

Сейчас читают

ТОП-10 славянских имен, способных наделить ребенка сильной энергетикой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок