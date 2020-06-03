Бывший сотрудник Ксении Собчак уличил ее во лжи

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Карина Бернтгольц
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Ренат Давлетгидлеев оправдался за критику, которая, по его мнению, необоснованно исходит в его сторону от ведущей.

Бывший сотрудник Ксении Собчак уличил ее во лжи

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Бывший сотрудник Ксении Собчак Ренат Давлетгидлеев уличил ведущую во лжи, назвав безосновательными обвинения в свой адрес. На своей странице в Facebook он привел доказательства в виде скриншотов переписок, свидетельствующие о том, что критика, которая исходит со стороны звезды, абсолютно беспочвенна.

Во-первых, Давлетгидлеев объяснил, что не подставлял журналиста Олега Кашина, дав его неверную цитату в ходе программы Собчак.

«Сценарий программы для Ренаты Литвиновой писал не я. Кто — я не в курсе, кто-то, с кем работает Ксения. Она мне об этом не рассказывала. <…> В этом случае я просто прислал ей вопросы, которые предлагал задать. И часть из них она взяла в программу. Ниже — видно, какие именно пришли от меня. Вопроса про Кашина там нет», — пояснил бывший сотрудник звезды.

Он также оправдался за недавнее шоу с Яной Рудковской, на которое, по словам Собчак, он приглашал гостей не спорить и критиковать продюсера, а обсуждать сильных женщин, из-за чего программа получилась совсем неинтересной для зрителей.

Ренат пояснил, что его участие в организации выпуска заключалось лишь в приглашении некоторых участниц, с которыми он хорошо общался. О тематике передачи он им сообщал то, что вычитал в сценарии, полученном от ведущей.

«Гостевым продюсером у Ксюши я никогда не был. И лишь помог позвать тогда нескольких девочек — просто по дружбе, так как у шоу не было героев практически за день до съемок. И у всех был сценарий программы накануне съемок. Редактором той программы была Наташа Архангельская», — рассказал Давлетгидлеев.

Кроме того, он добавил, что не путал фамилию Софьи Эрнст с Софьей Бондарчук, пишет «Экспресс-газета».

«Я не работал у Ксюши монтажером. И не ставил титры. А Софью знаю лично. Как и Светлану», — резюмировал Ренат.

Facebook / davletgildeev

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Богомолов показал Собчак топлес.

Бывший сотрудник Ксении Собчак уличил ее во лжи

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Facebook / davletgildeev

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Facebook / davletgildeev

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Facebook / davletgildeev

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Facebook / davletgildeev

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