Бывший сотрудник Ксении Собчак уличил ее во лжи
Ренат Давлетгидлеев оправдался за критику, которая, по его мнению, необоснованно исходит в его сторону от ведущей.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Бывший сотрудник Ксении Собчак Ренат Давлетгидлеев уличил ведущую во лжи, назвав безосновательными обвинения в свой адрес. На своей странице в Facebook он привел доказательства в виде скриншотов переписок, свидетельствующие о том, что критика, которая исходит со стороны звезды, абсолютно беспочвенна.
Во-первых, Давлетгидлеев объяснил, что не подставлял журналиста Олега Кашина, дав его неверную цитату в ходе программы Собчак.
«Сценарий программы для Ренаты Литвиновой писал не я. Кто — я не в курсе, кто-то, с кем работает Ксения. Она мне об этом не рассказывала. <…> В этом случае я просто прислал ей вопросы, которые предлагал задать. И часть из них она взяла в программу. Ниже — видно, какие именно пришли от меня. Вопроса про Кашина там нет», — пояснил бывший сотрудник звезды.
Он также оправдался за недавнее шоу с Яной Рудковской, на которое, по словам Собчак, он приглашал гостей не спорить и критиковать продюсера, а обсуждать сильных женщин, из-за чего программа получилась совсем неинтересной для зрителей.
Ренат пояснил, что его участие в организации выпуска заключалось лишь в приглашении некоторых участниц, с которыми он хорошо общался. О тематике передачи он им сообщал то, что вычитал в сценарии, полученном от ведущей.
«Гостевым продюсером у Ксюши я никогда не был. И лишь помог позвать тогда нескольких девочек — просто по дружбе, так как у шоу не было героев практически за день до съемок. И у всех был сценарий программы накануне съемок. Редактором той программы была Наташа Архангельская», — рассказал Давлетгидлеев.
Кроме того, он добавил, что не путал фамилию Софьи Эрнст с Софьей Бондарчук, пишет «Экспресс-газета».
«Я не работал у Ксюши монтажером. И не ставил титры. А Софью знаю лично. Как и Светлану», — резюмировал Ренат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Богомолов показал Собчак топлес.
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