Вертолет с пассажирами разбился в Калифорнии

Гражданский легкий вертолет Bell 206 потерпел крушение в американском городе Фэйрфилде (штат Калифорния). На борту воздушного судна находилось не менее трех человек. Их судьба в настоящий момент неизвестна. О произошедшем сообщило местная телекомпания Эн-би-си.

Отмечается, что вертолет разбился неподалеку от автомобильной трассы, после чего произошло воспламенение. Причины авиакатастрофы неизвестны. На месте ЧП дежурят экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Туристы стали свидетелями крушения частного самолета Cirrus SR22 в Англии. Инцидент произошел днем 31 мая на пляже в деревне Кэлшот графства Гэмпшир.