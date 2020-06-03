Вертолет с пассажирами разбился в Калифорнии

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Карина Бернтгольц
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На борту воздушного судна было не менее трех человек.

Фото, видео: Twitter @FrumNewsReport

Гражданский легкий вертолет Bell 206 потерпел крушение в американском городе Фэйрфилде (штат Калифорния). На борту воздушного судна находилось не менее трех человек. Их судьба в настоящий момент неизвестна. О произошедшем сообщило местная телекомпания Эн-би-си.

Отмечается, что вертолет разбился неподалеку от автомобильной трассы, после чего произошло воспламенение. Причины авиакатастрофы неизвестны. На месте ЧП дежурят экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Туристы стали свидетелями крушения частного самолета Cirrus SR22 в Англии. Инцидент произошел днем 31 мая на пляже в деревне Кэлшот графства Гэмпшир.

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