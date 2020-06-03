Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Петербурге

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 37

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 18 квадратных метров.

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Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в одной из квартир в доме по адресу Выборгское шоссе, 25.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. К тушению были привлечены пять единиц техники и 25 человек личного состава МЧС. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге на ходу загорелся автобус с пассажирами. Водитель вовремя заметил дым из-под капота, люди, к счастью, успели покинуть салон, после чего огонь охватил весь автобус.

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Петербурге

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vk.com/spb_today

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