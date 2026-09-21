Пожар на площади 7 тысяч «квадратов» ликвидируют на промзоне в Щелкове

Крупный пожар произошел на мусорной площадке в промышленной зоне подмосковного Щелкова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил с территории по адресу: улица Заречная, дом 146, корпус 1. Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил мусор, находившийся как на открытой площадке, так и внутри здания.

Площадь пожара достигла семи тысяч квадратных метров, сообщил источник 5-tv.ru. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы специальной техники. Данные о случившемся продолжают уточняться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девочка-подросток в возрасте 14-ти лет подожгла две машины ДПС в центре Санкт-Петербурга. Школьница по предварительной информации специальной службы могла действовать по указаниям мошенников. Возгорание потушили оперативно, пострадавших не оказалось. Саму юную пироманку задержали.

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