Пожар на площади 7 тысяч «квадратов» ликвидируют на промзоне в Щелкове
На месте уже работают 75 человек и 24 единицы специальной техники.
Фото: МЧС России
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Крупный пожар произошел на мусорной площадке в промышленной зоне подмосковного Щелкова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Сигнал о возгорании поступил с территории по адресу: улица Заречная, дом 146, корпус 1. Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил мусор, находившийся как на открытой площадке, так и внутри здания.
Площадь пожара достигла семи тысяч квадратных метров, сообщил источник 5-tv.ru. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы специальной техники. Данные о случившемся продолжают уточняться.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что девочка-подросток в возрасте 14-ти лет подожгла две машины ДПС в центре Санкт-Петербурга. Школьница по предварительной информации специальной службы могла действовать по указаниям мошенников. Возгорание потушили оперативно, пострадавших не оказалось. Саму юную пироманку задержали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
47%
Нашли ошибку?