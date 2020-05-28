Пассажирский автобус загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел поздно вечером на одной из центральных улиц. Водитель вовремя заметил дым из под капота, люди, к счастью, успели покинуть салон, после чего огонь охватил весь автобус.

Пожарные прибыли через 20 минут и потушили догорающую машину, от которой практически ничего не осталось. В тушении были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее девяти частных домов загорелось в пригороде Самары. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания около 900 квадратных метров. Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня по населенному пункту.