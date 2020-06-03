Литературная премия «Большая книга» объявила финалистов пятнадцатого сезона
«Большую книгу» получают авторы прозы на русском языке. Тройку лучших назовут уже осенью.
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Фото, видео: bigbook.ru, 5-tv.ru
Литературная премия «Большая книга» объявила финалистов пятнадцатого сезона. В шорт-лист вошли 13 произведений. Среди номинированных на главный приз писателей — известные и ранее удостоенные других наград Дина Рубина, Тимур Кибиров, Михаил Елизаров, София Синицкая и другие.
«Для меня большое счастье, понять, что я при этом в литературном процессе, что мою книгу читают, и жизнь при этом не проходит мимо. Любому автору это очень важно. Так что попадание в короткий список большой книги — это радостное событие», — рассказала писательница из шорт-листа премии «Большая книга», автор книги «Сияние «жеможаха» София Синицкая.
«Большую книгу» получают авторы прозы на русском языке. Тройку лучших назовут уже осенью. В этом году вручат, также, награду в новой номинации — «свежий взгляд». Победителя в ней выберут литературные блогеры.
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