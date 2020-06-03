Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Одним из российских «козырей» глава Минпромторга РФ считает национальный дух.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат, /Алеев Егор, /Невар Виталий
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в беседе с РИА Новости назвал четыре конкурентных преимущества России по сравнению с другими государствами.
По словам главы Минпромторга, первым преимуществом РФ перед другими странами является национальный дух. Денис Мантуров утверждает, что он заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы.
Второе преимущество — наличие фундаментальной науки, позволяющей реализовывать любые, даже самые сложные задачи.
«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — заявил министр.
Третий козырь, по мнению Дениса Мантурова, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов. Это дает возможность реализовывать проекты по переработке углеводородов.
Четвертое преимущество, по словам главы Минпромторга — наличие в России высококлассных специалистов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-торговли алкоголем в 2020-м.
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