Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в беседе с РИА Новости назвал четыре конкурентных преимущества России по сравнению с другими государствами.

По словам главы Минпромторга, первым преимуществом РФ перед другими странами является национальный дух. Денис Мантуров утверждает, что он заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы.

Второе преимущество — наличие фундаментальной науки, позволяющей реализовывать любые, даже самые сложные задачи.

«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — заявил министр.

Третий козырь, по мнению Дениса Мантурова, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов. Это дает возможность реализовывать проекты по переработке углеводородов.

Четвертое преимущество, по словам главы Минпромторга — наличие в России высококлассных специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-торговли алкоголем в 2020-м.