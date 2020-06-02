Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-торговли алкоголем в 2020-м

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя в России будут разрешены уже в 2020 году. Об этом глава Минпромторга заявил в интервью МИА «Россия Сегодня».

«Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу — ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через интернет-торговлю, хотя и с существенными ограничениями по реализации этого решения», — сказал он.

Дискуссия по поводу онлайн-продажи алкогольных напитков ведется уже не первый год. К активному обсуждению данного вопроса власти вернулись после перехода многих россиян на режим самоизоляции в марте этого года. Наибольший спор вызывает способ проверки возраста покупателей. Однако, по мнению Дениса Мантурова, проблем с этим не возникнет.

«Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность. Поэтому, на мой взгляд, это обеспечивает гарантию того, что алкоголь не будет продаваться тем категориям граждан, которым это не положено», — утверждает глава Минпромторга РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года.