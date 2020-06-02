Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-торговли алкоголем в 2020-м

|
Ниса Мурзанаева
13

К активному обсуждению данного вопроса власти вернулись после перехода многих россиян на режим ответственного поведения в марте этого года.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: МИА «Россия Сегодня», ТАСС / Владимир Гердо

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя в России будут разрешены уже в 2020 году. Об этом глава Минпромторга заявил в интервью МИА «Россия Сегодня».

«Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу — ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через интернет-торговлю, хотя и с существенными ограничениями по реализации этого решения», — сказал он.

Дискуссия по поводу онлайн-продажи алкогольных напитков ведется уже не первый год. К активному обсуждению данного вопроса власти вернулись после перехода многих россиян на режим самоизоляции в марте этого года. Наибольший спор вызывает способ проверки возраста покупателей. Однако, по мнению Дениса Мантурова, проблем с этим не возникнет.

«Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность. Поэтому, на мой взгляд, это обеспечивает гарантию того, что алкоголь не будет продаваться тем категориям граждан, которым это не положено», — утверждает глава Минпромторга РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
Дженнифер Энистон продаст архивное фото для помощи в борьбе с коронавирусом
12:41
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
12:30
Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-торговли алкоголем в 2020-м
12:26
Врач предостерег о вреде чрезмерной дезинфекции рук
12:09
Морская дорога к Петербургу для судов стала безопаснее и заметнее
12:01
«Сыр не у нас на огороде поспел»: Галкин похвастался салатом из своих овощей

Сейчас читают

Почему порно полезно для женского организма?
Два затмения и ретроградные планеты. Что делать в богатом на явления июне?
Эмин опубликовал совместное фото с детьми на отдыхе в Анапе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок