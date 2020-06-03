В США считают бомбардировщик B-1B «проблемой для российского флота»

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Ниса Мурзанаева
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29 мая американские самолеты участвовали в учениях с союзниками над акваторией Черного моря.

В США считают бомбардировщик B-1B «проблемой для российского флота»

Фото: www.globallookpress.com © Emerson NuÃ±Ez/Us Air

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В Lancer Военно-воздушных сил США представляет «серьезную проблему» для российского флота. К такому выводу пришел журналист The Drive.

Бомбардировщики B-1B Lancer в ходе учений с союзниками отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158 °C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника над акваторией Черного моря.

Автор публикации утверждает, что подобные учения показывают — американское воздушное судно может «представлять особенно серьезную проблему для российского флота». По его мнению, отправка этих бомбардировщиков в Черноморский регион является «очевидным сигналом» для РФ.

29 мая B-1B Lancer впервые пролетели над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на значительном удалении от госграницы американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля.

Для перехвата целей в воздух был подняты российские истребители Су-27П и Су-30СМ. Их экипажи приблизились на безопасное расстояние к В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США поразились скорому появлению российского бомбардировщика шестого поколения.

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