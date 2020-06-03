В МЧС назвали предварительную причину смертельного пожара в Боткинской больнице Петербурга
Возгорание, которое произошло утром 3 июня, уже потушено.
Фото: РИА Новости
В Боткинской больнице произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Пожар вспыхнул около семи часов утра 3 июня в больнице имени Боткина на Миргородской улице, в инфекционном отделении в третьем корпусе.
По предварительным данным, произошло возгорание постельных принадлежностей и мебели на площади пять квадратных метров. Вероятнее всего, отмечают в МЧС, погибший решил закурить в постели. В результате происшествия пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление угарным газом. Горение ликвидировано персоналом больницы. Обстоятельства выясняются.
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