В МЧС назвали предварительную причину смертельного пожара в Боткинской больнице Петербурга

В Боткинской больнице произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Пожар вспыхнул около семи часов утра 3 июня в больнице имени Боткина на Миргородской улице, в инфекционном отделении в третьем корпусе.

По предварительным данным, произошло возгорание постельных принадлежностей и мебели на площади пять квадратных метров. Вероятнее всего, отмечают в МЧС, погибший решил закурить в постели. В результате происшествия пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление угарным газом. Горение ликвидировано персоналом больницы. Обстоятельства выясняются.