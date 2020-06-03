«Словно картина»: дочь Климовой заявила, что может сниматься обнаженной
18-летняя Елизавета Хорошилова поразила фанатов своей красотой и схожестью с матерью.
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Фото, видео: Instagram @khrsh.lv
Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой — восемнадцатилетняя Елизавета Хорошилова опубликовала в своем профиле в Instagram креативное фото. На снимке звездная дочь смотрит вверх, а ее лицо и шея украшены следами от поцелуев. Волосы Лизы забраны в низкий пучок, а плечи обнажены.
Снимок Елизавета Хорошилова никак не подписала.
Фанаты восхитились красотой Лизы на фото и отметили, что она очень похожа на маму.
«Ты просто великолепна»;
«Словно картина „поцелуй“»;
«Безумно Красивая Девушка!!!»;
«Очень похожа на мамочку», — написали пользователи.
Один из подписчиков поинтересовался у Лизы, можно ли ей уже сниматься обнаженной. На что звездная дочь ответила — «конечно!».
Елизавета родилась в 2002 году в первом браке Екатерины Климовой с ювелиром Ильей Хорошиловым. Пара начала встречаться еще в школе. Однако этот брак долго не просуществовал и через несколько лет распался.
Не так давно Елизавета Хорошилова призналась, что не планирует идти по стопам матери и становиться актрисой. Лиза хочет поступать на факультет журналистики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова объяснила причину развода с Месхи.
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