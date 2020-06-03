Супруга Гарика Мартиросяна, писательница Жанна Левина спародировала участниц популярного в TikTok-челленджа Wipe It Down («Вытри это»). Типичный сюжет роликов такого типа: девушка в домашней одежде без мейкапа протирает зеркало тряпкой под одноименный трек рэпера BMW Kenny. В кадре видно только ее отражение. После очередного движения по стеклу, которое служит монтажной склейкой, девушка преображается: на ней вечернее платье, волосы уложены, а на лице макияж.

Однако этот трюк не удался жене юмориста. Левина включила на заднем фоне тот же трек, сделала те же движения в ритм тряпкой по стеклу, но волшебства не произошло, она осталась в прежнем образе домохозяйки.

«100 раз такое видео видела в TikTok. Не понимаю, что я делаю не так? Может, тряпка не та?» — задалась вопросом Жанна.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Подругу утешила певица Алсу, которая перепостила забавное видео себе на страницу.

«Не переживай Жаннулик, вот закончится карантин, приедет к тебе самый крутой тиктокер тетя Алсу и покажет мастер-класс. Я почти освоила», — ответила автору артистка.

Супруга комика давно славится отменным чувством юмора, и эта публикация в который раз подтвердила ее талант. Комментарии под постом заполнились смайликами.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Мартиросяна отправилась травить клещей в шикарном платье и маске.