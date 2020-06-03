Военные медики помогут бороться с COVID-19 еще двум районам Дагестана

Почти девять тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Всего из больниц выписано 196 тысяч пациентов. По данным оперативного штаба, зарегистрировано 8,5 тысячи новых заражений. Число тестов на коронавирус, проведенных в России, приближается к 11,5 миллионам.

В Дагестане военные медики начали оказывать помощь жителям еще двух районов республики. Они могут обратиться в полевой госпиталь в поселке Ботлих. В больнице есть все необходимое оборудование — в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, рентген и современная лаборатория. Сейчас в двух госпиталях Западного военного округа, развернутых в Дагестане, проходят лечение 77 человек.