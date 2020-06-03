«Четыре дня голода»: Анна Семенович рассказала о своей новой диете

Анна Семенович недавно пожаловалась, что поправилась в самоизоляции. И вот, чтобы избавиться от портящих фигуру лишних килограммов, певица решилась на отчаянный шаг — она четыре дня голодала. Об этом Семенович сообщила в своем профиле в Instagram. Она выложила видео, на котором бежит в белом халате в столовую на завтрак.

«Я бегу на завтрак. Я сегодня начинаю есть. Четыре дня голода и сегодня первая еда», — сообщила артистка.

В посте, сопровождающем видео, Анна Семенович подробно рассказала подписчикам о новой диете, которую она рискнула опробовать.

«Вчера был самый сложный день и мой врач приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание! Утром мне дали овсяный кисель без сахара, просто на воде и мне он показался самым вкусным питанием на свете (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — подписала видео певица.

Анна Семенович добавила, что она чувствует, как у нее уменьшился желудок. Теперь певица планирует поменять свои вкусовые привычки: не солить и не перчить еду, так как соль задерживает воду в организме и есть маленькими порциями.

Артистка отметила, что за четыре дня голодания она похудела на три килограмма и не планирует останавливаться.

«Голодание дало мне крутой пинок, и я буду продолжать идти к своей цели», — заявила певица.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики поразились выдержки Анны Семенович и пожелали ей достичь поставленной цели.

«Молодчинка, вот это выдержка»;

«Так держать! Вперед и только вперед!!!»;

«Умничка!!!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович показала фото времен, когда у нее «еще не было груди».