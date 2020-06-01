Ольга Бузова пережила покушение на свою жизнь
Певица рассказала о нападении неизвестного на заре сольной карьеры.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что в начале сольной карьеры на нее совершили покушение. Она до сих пор с ужасом вспоминает о пережитом.
«Бывали ситуации, когда поклонники после концерта на машину кидались. Мне было тогда страшно. Помню, как я вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа», — вспомнила Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!».
Два года назад один из фанатов едва не убил артистку в Хабаровске, добавляет KP.RU. Он зашел в холл ДК, когда звезда выступала на сцене. Мужчина попытался прорваться в зрительный зал, вход безбилетнику преградила охрана. Злоумышленник выкрикнул, что вооружен и готов открыть стрельбу. Охранники скрутили дебошира и вызвали полицию.
Бузова отметила, что все еще вне себя после недавнего случая с молодым человеком, который захватил заложника в столичном отделении банка и требовал визита исполнительницы. По словам представителя Ольги, после этого она усилила охрану. Теперь с певицей будут находиться трое телохранителей — все бывшие военные. Они должны будут следовать за подопечной повсюду и предупреждать экстренные ситуации.
Ранее 5-tv.ru писал, что москвичи организовали пляж на крыше банка, где фанат Бузовой захватил заложников.
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