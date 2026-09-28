Не сон и не кома: что на самом деле происходит с мозгом под наркозом

Fodmap: мозг под наркозом продолжает обрабатывать информацию

Общая анестезия кажется состоянием полной отключенности. Человек разговаривает с врачами перед операцией, закрывает глаза, а затем словно мгновенно просыпается спустя несколько часов и ничего не помнит. Долгое время такое состояние сравнивали с глубоким сном. Однако современные исследования показывают: мозг под наркозом не просто выключается.

Во время анестезии разные участки мозга могут продолжать работать, но взаимодействовать друг с другом уже иначе. Одни процессы напоминают сон, другие — состояние комы, а некоторые вообще не имеют прямых аналогов. Ученые пока продолжают выяснять, что именно происходит с мозгом в момент потери сознания. Об сообщило Fodmap.

Наркоз оказался сложнее глубокого сна

Общую анестезию применяют в медицине уже более 150 лет. Первая публичная демонстрация успешного наркоза состоялась в 1846 году.

За это время препараты и методы их использования значительно изменились, однако главный вопрос остается актуальным: каким образом лекарства отключают сознание?

Исследователи Йельского университета попытались разобраться в этом с помощью более подробного анализа активности мозга. В работе, опубликованной в мае 2026 года, ученые изучали пациентов под воздействием пропофола и сравнивали особенности работы мозга с состояниями бодрствования, сна и комы.

Для получения более полной картины исследователи использовали 20 электродов, размещенных по всей поверхности головы.

Выяснилось, что мозг под анестезией не переходит в какое-то одно состояние. В разных его областях одновременно могут возникать различные паттерны активности. Некоторые напоминают глубокий сон, другие имеют сходство с комой, но полностью описать происходящее с помощью этих двух состояний невозможно.

Таким образом, привычное сравнение наркоза с обычным сном оказалось слишком простым.

Что происходит с мозговыми волнами

Еще одно исследование было посвящено моменту, когда сознание начинает исчезать под воздействием пропофола. В нем участвовал 31 человек, которым препарат вводили перед операцией.

Ученые использовали 128 электродов и отслеживали активность сразу в девяти областях мозга, связанных с сознанием. До введения препарата между теменной корой и таламусом наблюдалась выраженная координация активности. По мере углубления анестезии эта связь ослабевала.

Исследователи предполагают, что подобные изменения в будущем могут помочь создать биомаркер — измеримый показатель, который позволит точнее определять глубину анестезии.

Это особенно важно потому, что задача врачей заключается не просто в том, чтобы полностью подавить активность мозга. Необходимо добиться достаточной глубины наркоза для отсутствия сознания и чувствительности, одновременно избегая избыточного воздействия препарата.

Пока полученные результаты не готовы для повседневного применения. Однако они дают ученым возможность точнее отслеживать переход мозга из бодрствующего состояния в бессознательное.

Мозг продолжает обрабатывать информацию

Одно из наиболее неожиданных наблюдений сделали исследователи Медицинского колледжа Бейлора. Они изучали активность отдельных нейронов гиппокампа у пациентов, перенесших операции по поводу эпилепсии.

Во время общей анестезии ученые воспроизводили участникам неожиданные звуки и короткие истории. Несмотря на отсутствие сознательного восприятия, нейроны продолжали реагировать на поступающую информацию.

Более того, характер активности мозга позволял различать существительные, глаголы и прилагательные. Исследователи также обнаружили признаки прогнозирования следующих слов в услышанных историях.

Получается, что даже при отсутствии сознательного опыта некоторые механизмы обработки информации могут продолжать работать.

Главное значение имеют связи между участками мозга

Ученые обращают внимание не только на активность отдельных зон, но и на то, насколько хорошо они взаимодействуют друг с другом.

Во время бодрствования разные области мозга постоянно обмениваются информацией. Именно эта согласованная работа связана с формированием мыслей, восприятием окружающего мира и осознанием собственного состояния.

Под воздействием анестетиков отдельные участки мозга не обязательно полностью прекращают реагировать на внешние сигналы. Однако связь между удаленными областями становится слабее.

Иными словами, проблема может заключаться не столько в полном отключении мозга, сколько в нарушении согласованной работы его частей.

Зачем ученым понимать механизм наркоза

Более точное понимание происходящего с мозгом во время анестезии может иметь практическое значение. В частности, исследователи надеются улучшить контроль глубины наркоза и понять, как уменьшить вероятность нежелательных последствий после операций.

Особое внимание уделяется когнитивным нарушениям и проблемам с памятью, которые иногда возникают после хирургического вмешательства, особенно у пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями.

Есть и другое направление исследований. Наблюдения за активностью гиппокампа могут в будущем помочь при разработке технологий, способных восстанавливать коммуникацию у людей с определенными повреждениями мозга.

Еще одна причина для изучения механизма анестезии — редкие случаи непреднамеренного возвращения сознания во время операции. По приведенным оценкам, такое происходит примерно в одном случае на 15 тысяч операций.

Ученые пока не могут однозначно ответить, что именно отделяет работающий мозг от сознания во время наркоза. Но современные исследования постепенно меняют представление об анестезии.

Человек под ее воздействием не обязательно имеет полностью «выключенный» мозг: отдельные нейроны и области продолжают работать, воспринимать сигналы и даже обрабатывать информацию. Главным изменением, вероятно, становится нарушение сложного взаимодействия между участками мозга, благодаря которому в обычном состоянии возникает сознание.

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