Актера-двойника футболиста Мохаммеда Салаха ограбили в Москве

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Ниса Мурзанаева
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У 36-летнего артиста родом из Египта украли аккумулятор от автомобиля.

Актера-двойника футболиста Мохаммеда Салаха ограбили в Москве

Фото: ВКонтакте

Актер египетского происхождения по имени Ислам, очень похожий на известного футболиста Мохаммеда Салаха, стал жертвой воришек в Москве. Неизвестные сняли с его машины аккумулятор.

36-летний Ислам уже много лет живет в столице и работает актером в одной из московских киностудий. Он снимался во множестве фильмов и сериалов, а также частенько перевоплощался в Александра Пушкина в рекламных роликах и скетчах. Съемки приносят артисту не самый большой заработок, поэтому он смог накопить только на российский автомобиль ВАЗ -2105 — в простонародье «пятерку».

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Однажды Ислам сел за руль своей «ласточки» и попытался завести двигатель. Однако ничего не вышло. Актер решил, что у него разрядился аккумулятор. Открыв капот, он обнаружил, что проблема действительно в батарее, а точнее — в ее отсутствии.

Хозяин автомобиля обратился в правоохранительные органы. 25 мая по факту кражи аккумулятора было возбуждено уголовное дело.

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Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Янина Студилина рассказала, как стала жертвой ограбления.

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