Российская актриса Янина Студилина поделилась с подписчиками в Instagram жуткой историей ограбления, которое ей пришлось пережить еще в студенчестве. Воспоминания о неприятном инциденте 34-летней звезде навеяли события, произошедшие прошлой ночью.

Актриса вместе с супругом и маленькой дочкой проживают в Англии. Накануне около трех часов ночи, Янина Студилина услышала подозрительные шорохи, раздававшиеся в саду ее дома.

«Прислушалась: надеялась, что зверь забрел (видели однажды оленя и лису). Разбудила мужа, поняли по звукам, что человек. Притих, пошли проверили двери, но, признаться, забора у нас нет и двери смешные. Проверили дом и вызвали полицию», — написала артистка в микроблоге.

Полиция приехала на место очень быстро. Правоохранители предположили, что злоумышленники пытались украсть велосипед актрисы, стоявший на замке во дворе. Янине Студилиной уже приходилось быть жертвой грабителей, однако тогда все закончилось гораздо хуже.

Instagram @yanina_studilina

Знаменитость училась на четвертом курсе Финансовой Академии. Как-то утром она проснулась с тяжелой головой. Девушка не сразу поняла, что в ее квартире кто-то побывал.

«Пустили газ и вынесли деньги, которые мне сдавали ребята на выпускной, украшения и по мелочи кошелек. В полиции сказали, что это наводка и пришли за наличными», — поделилась воспоминаниями звезда.

Артистка рассказала, что на выпускном в итоге все гуляли за ее счет. Сейчас Янина Студилина старается быть как можно внимательнее к подобным вещам, так как теперь у нее есть ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Янина Студилина раскрыла секрет молодости.