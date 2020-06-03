Швеция пожалела о решении не вводить карантин из-за высокой смертности

Швеция призналась в том, что отказ вводить жесткие ограничительные меры в стране из-за распространения коронавирусной инфекции был ошибкой. Высокие показатели смертности в государстве это подтвердили. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

В интервью «Шведскому радио» Тегнелл признался, что принятые в стране меры «могли бы быть лучше» и позволили бы избежать большого количества смертей. Он отметил, что от коронавируса в Швеции умирают почти 50 человек в день, а общее число жертв превысило четыре тысячи.

«Если бы мы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что сделала Швеция и что сделано в остальном мире», — сказал Тегнелл.

Андерс Тегнелл еще в марте настаивал на том, что стране необходимо отказаться от жестких карантинных мер, а населению «надо дать переболеть вирусом». В стране были открыты школы, кафе, рестораны и бутики.

Вместе с тем Швеция опередила все страны мира по количеству новых смертей из-за COVID-19 за неделю с 23 по 29 мая. Согласно статистическим данным портала Our World in Data, за данный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения в стране поднялся до 5,59, что превышает среднемировой показатель в 11 раз.

Ранее 5-tv.ru писал, как европейские страны начали поэтапно снимать карантинные ограничения.