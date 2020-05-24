Как страны Евросоюза снимают карантинные ограничения из-за COVID-19

Страны Европы, которые не ругаются с ВОЗ и соблюдают меры предосторожности, постепенно возвращаются к привычной жизни. Там поэтапно снимаются ограничения, и открываются границы.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Rаждый день число зараженных в крупнейших государствах сокращается чуть ли не на 50%, а то и больше. Так в Германии, например, заработали магазины. Школьники возвращаются за парты. Даже стартовал местный чемпионат по футболу, правда пока без зрителей. В Италии уже несколько дней функционируют бары, рестораны, парикмахерские, музеи и библиотеки. 3июня итальянцы планируют открыть границы и разрешить гражданам поездки в другие страны. Можно посещать церковь.

Даже Испания, где ситуация с коронавирусом была самой сложной в Европе — снимает барьеры. В Мадриде и Барселоне разрешили заниматься спортом. А рестораны могут обслуживать людей на открытом воздухе. Во Франции с ограничениями стали пускать людей на пляжи.

Теперь французы могут собираться в компании до десяти человек. Также французские власти приняли решение провести второй тур муниципальных выборов 28 июня. К слову, первый тур прошел еще 15 марта. В президентской администрации и правительстве, заверили, что голосование «возможно и необходимо». Но с четким соблюдением рекомендаций.

«Кол-во заболевших в Европе по отношению к количеству людей гораздо больше было чем в России. И это тем не менее не помешало Европе проводить выборы в самом начале эпидемии и сейчас, когда Европа выходит из эпидемии срочно проводить те голосования, которые были несколько отложены, потому что полит жизнь в стране не должна замирать и не должно быть так, чтобы страной управляли не легитимные органы власти, которые никто не избирал или чьи полномочия закончились», — говорит политолог Олег Матвейчев.

Хотя, как показывает пример Южной Кореи, где недавно состоялись парламентские выборы, при правильной подготовке все может пройти на должном уровне и безопасно для всех.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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