Как страны Евросоюза снимают карантинные ограничения из-за COVID-19
Страны Европы, которые не ругаются с ВОЗ и соблюдают меры предосторожности, постепенно возвращаются к привычной жизни. Там поэтапно снимаются ограничения, и открываются границы.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
«Половина — персик, половина — шоколад»: Симоньян показала семимесячную дочь
Фото, видео: www.globallookpress.com © Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroette, 5-tv.ru
Rаждый день число зараженных в крупнейших государствах сокращается чуть ли не на 50%, а то и больше. Так в Германии, например, заработали магазины. Школьники возвращаются за парты. Даже стартовал местный чемпионат по футболу, правда пока без зрителей. В Италии уже несколько дней функционируют бары, рестораны, парикмахерские, музеи и библиотеки. 3июня итальянцы планируют открыть границы и разрешить гражданам поездки в другие страны. Можно посещать церковь.
Даже Испания, где ситуация с коронавирусом была самой сложной в Европе — снимает барьеры. В Мадриде и Барселоне разрешили заниматься спортом. А рестораны могут обслуживать людей на открытом воздухе. Во Франции с ограничениями стали пускать людей на пляжи.
Теперь французы могут собираться в компании до десяти человек. Также французские власти приняли решение провести второй тур муниципальных выборов 28 июня. К слову, первый тур прошел еще 15 марта. В президентской администрации и правительстве, заверили, что голосование «возможно и необходимо». Но с четким соблюдением рекомендаций.
«Кол-во заболевших в Европе по отношению к количеству людей гораздо больше было чем в России. И это тем не менее не помешало Европе проводить выборы в самом начале эпидемии и сейчас, когда Европа выходит из эпидемии срочно проводить те голосования, которые были несколько отложены, потому что полит жизнь в стране не должна замирать и не должно быть так, чтобы страной управляли не легитимные органы власти, которые никто не избирал или чьи полномочия закончились», — говорит политолог Олег Матвейчев.
Хотя, как показывает пример Южной Кореи, где недавно состоялись парламентские выборы, при правильной подготовке все может пройти на должном уровне и безопасно для всех.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 24 мая
- Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
- 24 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 мая
- 24 мая
- Чипирование, сатанисты, Билл Гейтс: как Виктория Боня в Instаgrаm «правду» несла
- 24 мая
- В шаге от пропасти: почему в Дагестане не смогли сдержать распространение COVID-19?
- 24 мая
- Преступная халатность? Почему лидеры США и Бразилии не принимают мер для спасения людей от COVID-19
- 24 мая
- «Это разовая история»: Петербургский врач о пандемии коронавируса в России
- 23 мая
- «Имейте совесть!» — Трампа освистали в сети за игру в гольф во время пандемии
- 23 мая
- Сделать онлайн-выпускной запоминающимся и ярким — реально! Лайфхаки от экспертов
- 23 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 23 мая
- 23 мая
- Как пройдет праздник Ураза-байрам в этом году?
Читайте также
47%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?