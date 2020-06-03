В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке топлива

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Алиса Маркова
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Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара в реку вылилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

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Фото, видео: ТАСС / Дтенис Кожевников, YouTube @Телеканал Северный город Норильск

В Норильске в качестве подозреваемого в рамках расследования уголовного дела о разливе топлива задержан начальник цеха ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара в реку вылилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

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