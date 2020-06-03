«Я русская!» — ТikТоk-блогер ответила хейтерам, высмеявшим ее за акцент
Девушка настаивает: лучше говорить на иностранном языке плохо, чем жить, не зная ничего.
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Фото, видео: Instagram @gudkovatv, Tiktok.com @gudkovatv
Разговаривать на иностранном языке с акцентом — можно и нужно, утверждает известная TikTok-блогер Татьяна Гудкова, пострадавшая от хейтерских нападок.
Звезда рунета долгое время получала нелестные комментарии в отношение своего разговорного английского. Решив, что пора положить бурным обсуждениям конец, Татьяна опубликовала видео, где подробно объяснила, почему считает некрасивым и бесполезным обсуждать чужую речь.
«По этому поводу я хочу сказать две вещи. Во-первых, у меня русский акцент потому что я русская. У меня это написано заглавными буквами в описании профиля. И вторая мысль: в целом мы в России не очень хорошо говорим по-английски», — заявила девушка.
Гудкова пояснила, что одна из главных причин нелюбви россиян к иностранным языкам — плохие педагоги. Так, например, «условная Марья Васильевна» нередко позволяет себе ругать учеников за каждое неправильно выговоренное слово.
«Ты первоклашка с горящими глазами, приходишь на свой первый урок английского. И какая-то не самая приятная дама смеется над тобой, потому что ты неправильно произнес какой-то звук. В итоге: тебе всю жизнь неловко от того, как ты говоришь по-английски», — пояснила блогер.
По ее мнению, нет никакой проблемы в том, чтобы разговаривать на языке с акцентом. Напротив, это — «опознавательный сигнал», подсказывающий, откуда родом собеседник.
«Я по работе общаюсь с людьми из Европы. Но они не парятся насчет своих акцентов! Абсолютно нечего стесняться! Это показатель того, что ты знаешь больше одного языка, и ты — крутой!» — подытожила девушка.
В считанные минуты после публикации ролик собрал более 34 тысяч лайков и массу комментариев со словами благодарности от людей, «страдающих» той же проблемой.
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