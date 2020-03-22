«Антики» или «халаты»: как домохозяйки превращают жизнь селебрити в ад

Жизнь в виртуальном пространстве каждый день подкидывает нам сюрпризы. В последнее время в сети набирает силу движение так называемых «антиков». Их еще называют «хейтерами» от английского слова «hate» — ненависть. Вся их жизнь заточена под травлю, издевательства и тотальную слежку за звездами. Первыми в прицел «антиков» попадают женщины. Знаменитые, успешные и красивые. Сетевые женоненавистники работают не хуже профессиональных сыщиков. На просторах интернета они ищут любую мелочь, которая может дискредитировать селебрити, а потом собирают терабайты компромата и вываливают его на всеобщее обозрение, не забывая при этом язвить, троллить и унижать кумиров миллионов.

Чего они добиваются? Зачем делают жизнь знаменитостей невыносимой? И что получают взамен? Алиса Паршакова о тех, кто гордо называет себя «цепными псами нравственности».

У хейтеров в интернете поменялось лицо, сегодня оно женское. Девушки все чаще объединяются в группы, где организовано с тактикой и стратегий набрасываются на аккаунты звезд и доводят селебрити до нервных срывов.

Чат «крысиное королевство» против одного из блогеров объединил 400 тысяч девушек. Но в главном улье — сайт «насИкомых», запрещенном Роскомнадзором, больше миллиона пчелок. Причем участие платное. Самопровозглашенная полиция нравов устраивает самосуд на просторах интернета, над теми, у кого, по их мнению, завышено ЧСВ — чувство собственного величия.

Балерину Анастасию Волочкову эти девушки ненавидят особенно рьяно. Пишут под каждым постом в интернете, в итоге балерина закрыла комментарии. А перед этими не сдержалась, все-таки вступила в полемику с волочковоненавистниками. Она сравнила их с насекомыми и тетками в халатах. А те тут же растащили ответ на цитаты и гордо стали именовать себя «халатами», «зОвистницами», «насиками», «антиками».

«Лучше быть предметом зависти, чем завидовать самой. Котики мои, вы пойдите, сделайте, то что я сделала в своей жизни», — сказала Анастасия Волочкова, балерина.

Интернет — единственное место, где пересекаются пути армии воинствующих домохозяек. В реальной жизни «антиков» не встретить за посиделками в кафе или на «мамской» вечеринке. Дамочки ушли в глубокое интернет-подполье. Полная анонимность. Они даже отказались от участия в ток-шоу за четыре миллиона. Уговорить нам удалось только одну — Дарью, автор обращения к Волочковой: «Не устала ли ты ноги поднимать, старушка».

«Ничего хорошего она не сделала. Это мое мнение. Она показывает свой роскошный дом, она показывает свои шпагаты. Если бы мы ее не смотрели, не читали, она бы кто была? Я мама двоих детей. У меня все хорошо», — говорит Дарья, участница интернет-движения «антики».

Но жертвами «антиков» становятся далеко не только женщины. Они накинулись на певца Данко, как только он развелся. Сегодня его бывшая жена воспитывает двух дочерей, младшая Агата —инвалид детства. «Антики» решили, что это несправедливо, несмотря на то, что он всячески поддерживает и своих детей, и свою экс-супругу.

«Считают своим долгом обязательно зайти на мою страницу. Чтобы я сгорел в аду, чтобы я сдох. Люди, не понимая глубины и сущности проблемы, они же не знают, что на самом деле происходит с человеком», — говорит певец Данко.

Свои группы «насики» называют палатами, а звезд пациентами. На близких каждого собирают медицинскую карту с компроматом. Затем дают команду атаковать. На питерского блогера Юрия Кузнецова накинулись опять-таки из-за развода: по мнению санитарок, это фикция, на которой пара решила заработать.

«Айда, уууу. С копьями! И понеслись на аккаунт, помчались все вместе. Смотришь комментарии, „ах ты ***“. Жесть какая-то, жуть, ты заходишь, а там счастливая мама двух детишек Анечки и Зоиньки. И это очень часто вообще!» — рассказывает блогер Юрий Кузнецов.

«Это женщины, которые входят в ранг домохозяек. Им нечем заняться. Если вы посмотрите на тех, кто является извращенцами — это как раз люди, которые не были заняты продуктивным трудом», — считает психолог Лилия Габдулина.

Психолог утверждает, что в момент атаки у «халатиков» выделяется гормон счастья дофамин. Женщины выплескивают накопившуюся агрессию, самоутверждаются, обретают новый великий смысл скучной жизни. ​ Но Волочкова не задерживается с ответом.

«Вот какая-то шавка вякнет, и вы говорите, что это мнение подписчиков. Не могут пережить успеха, красоты, свободы, независимости и умения оставаться самим собой», — говорит балерина Анастасия Волочкова.

«Русские антики» уже прогремели на весь мир. Они подняли восстание в Instagram Леди Гаги. После того как к ней ушел Бредли Купер от Ирины Шейк. Страница певицы вмиг стал русскоязычным. Чат превратилась в место встреч, поисковик, кулинарный буклет и книгу жалоб. Примеру отчаянных домохозяек не смущаясь последовало полстраны — засветились и наши звезды шоу-бизнеса.

После этого «халатики» окончательно утвердились в своей великой миссии — отчаянные домохозяйки теперь раскрывают мошенников. Собирают информацию на лжецелителей и аферистах.

Расследованиям этих девушек могут позавидовать даже в ФСБ. Одну блогершу-хамку они вывели на чистую воду по зрачку. Бьюти-дива уверяла, что шикарно живет в Париже. На ее фото детективы-домохозяйки увеличили зрачок глаза, в котором отражались здания отнюдь не парижские. В комментариях нашли упоминания о родном городе. Открыв спутниковые карты, стали бродить по виртуальным улицам, искать похожие виды. В итоге — вычислили даже балкон. Оказалось, блогер живет в провинциальном городке в хрущевке с родителями.

Психологи говорят, что блогеры и звезды отнюдь не жертвы. Ведь селебрети снова на плаву, а отчаянные домохозяйки ощущают себя реальной силой и Робин Гудами эстрады.

«Они друг другу нужны, чтобы быть популярными. Всего-то нужно неадекватный поступок совершить и известность поднимается, мгновенно реакция, которую они получают, играет на их имидж и рейтинг», — считает психолог Юлиан Станишевский.

Главное не заиграться, предупреждают психотерапевты. Ведь армия «насИкомых» уже много раз проявляла мобилизованность, слаженность и концентрацию, достаточную для свержения богов поп-олимпа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики застращали Волочкову из-за видео с сухим льдом.