Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости подписания с российской стороной ядерного пакта. Как выразился американский лидер в эфире радио Fox, это «просто необходимо» сделать как можно раньше.

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире!» — пояснил Трамп.

На столь громкое заявление тут же отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил американскому лидеру, что до сделки по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остается все меньше времени.

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — цитирует государственного деятеля РИА Новости.

Договор СНВ-3 или ДСНВ был подписан российской и американской стороной в 2010 году. Этот документ — единственное соглашение, ограничивающее военную мощь обеих стран. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, однако до настоящего времени США не высказывали намерений продлить договор.

Известно, что Дональд Трамп лишь неоднократно намекал, что планирует разработать новое соглашение по использованию ядерного оружия при участии трех сторон: России, США и Китая. От подобного предложения в Пекине тут же отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон поставил Москве ловушку, выдвинув ультиматум для продления СНВ-3.