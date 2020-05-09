США осознанно создают для России напряженность, выдвигая ультиматум для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), если к переговорам не подключится Китай. Такое мнение высказал URA.RU полковник запаса Александр Жилин.

По мнению эксперта, Вашингтон попытается «унизить и загнать в ловушку» Москву, и если та согласится на условие, то испортит отношения с Пекином. США не хотят, чтобы между РФ и КНР сложились стратегические экономические, политические и особенно военно-политические отношения.

«Нам создают постоянно неприятности и зоны напряженности — эта ситуация не исключение», — отметил он.

Жилин подчеркнул, что «СНВ-3 — это один из ключевых договоров, который обеспечивал безопасность в мире».

«Отказ американцев от него обнуляет эту безопасность», — считает он.

Ранее новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что прежде чем думать о продлении ДСНВ, Россия должна «привести за стол переговоров Китай», а последний, в свою очередь, если хочет быть великой державой, должен вести себя «разумно» и сесть за стол переговоров по контролю над вооружениями.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Договор действует в течение десяти лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Как передавал 5-tv.ru передавал, ранее Маршалл Биллингсли заявил, что СНВ-3 России необходим намного больше, чем США, так как российская экономика якобы «находится в руинах» из-за вспышки COVID-19, а бюджет зависит от мировых цен на нефть.