Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня
Такое решение согласно польской Конституции приняла спикер парламента страны.
Фото: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire
Спикер польского парламента (Сейма) Эльжбета Витек заявила о том, что выборы президента страны состояться 28 июня. Об этом сообщают РИА Новости.
«Днем проведения выборов определяю воскресенье, 28 июня», — сообщила Витек.
Дату выборов главы государства согласно Конституции Польши назначает именно глава Сейма.
Если первый тур выборов не выявит кандидата, то есть никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет ровно через две недели.
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