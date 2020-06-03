Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня

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Светлана Шевченко
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Такое решение согласно польской Конституции приняла спикер парламента страны.

Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня

Фото: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire

Спикер польского парламента (Сейма) Эльжбета Витек заявила о том, что выборы президента страны состояться 28 июня. Об этом сообщают РИА Новости.

«Днем проведения выборов определяю воскресенье, 28 июня», — сообщила Витек.

Дату выборов главы государства согласно Конституции Польши назначает именно глава Сейма.

Если первый тур выборов не выявит кандидата, то есть никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет ровно через две недели.

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Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня

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