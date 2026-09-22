Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня без условий не совпадают с его предыдущими высказываниями о необходимости времени для нанесения ущерба российской экономике. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, украинский лидер ранее говорил о необходимости дополнительного времени для воздействия на экономическую ситуацию в России, а теперь выступает за остановку боевых действий.

«Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день от дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в Киеве прекрасно понимают, какие решения могут привести к урегулированию. По его словам, необходимо двигаться к долгосрочному миру, а не к временному прекращению огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удары ВСУ по Москве в период голосования были направлены на срыв выборов, однако не повлияли на их проведение. Дмитрий Песков отметил, что голосование состоялось в установленном порядке.

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