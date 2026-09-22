«Там переполох»: Брухунова и Петросян хотят увезти детей подальше от атак БПЛА

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 238 0

Куда отправит детей звездная пара?

Брухунова и Петросян хотят увезти детей в безопасное место

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Брухунова и Петросян хотят отправить детей в безопасное место из-за атак БПЛА

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова рассматривают возможность временно отправить детей в более спокойное место на фоне угрозы атак беспилотников. Об этом рассказала тетя няни младшей дочери артиста Telegram-каналу «Знаменитости».

«У них там переполох. Племянница несколько раз звонила домой, просила собрать ее вещи и привезти, чтобы быть готовой к отъезду, как только это станет возможным. <…> детей хотят отправить, пока не станет спокойнее, сильно уж страшно было», — рассказала собеседница.

Она также утверждает, что Брухунова переживает из-за ситуации, однако сама не хочет покидать город, поскольку привыкла к своему образу жизни.

Официальных комментариев от Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна по этому поводу не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Ваган не начнет обучение в школе в этом году. Родители решили отложить поступление шестилетнего мальчика в первый класс до следующего года. Сейчас семья проводит время в усадьбе, а также занимается развитием ребенка. Ваган посещает развивающие занятия и изучает иностранные языки.

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