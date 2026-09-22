Витас опубликовал редкий снимок со своим повзрослевшим сыном

Российский эстрадный певец Виталий Грачев, известный как Витас, поделился с поклонниками редким семейным снимком. Артист опубликовал в личном блоге фотографию с 11-летним сыном Максимом, сделанную во время отдыха.

Instagram*/vitasroom

«Узнаете?» — написал исполнитель, обращаясь к подписчикам.

Витас вместе с супругой Светланой Гранковской воспитывает троих детей. Их отношения начались еще в юности: будущие супруги познакомились, когда певцу было 19 лет, а Светлане — 15.

Пара официально оформила отношения в 2006 году. Через два года у них родилась дочь Алла, в 2015 году появился сын Максим, а в 2021-м — младшая дочь Алиса.

О рождении третьего ребенка артист заранее не сообщал. Поклонники узнали о появлении Алисы уже после ее рождения. Впервые Витас показал младшую дочь публике, когда девочке исполнилось три месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали кадры семейной поездки в Калининград, где показали подросших детей — 13-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Софию. Супруги редко показывают детей, стараясь оградить их от лишнего внимания.

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