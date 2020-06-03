Видео: в Лондоне протестующие подрались с полицейскими у стен резиденции Джонсона
Активисты движения Black lives matter набросились на правоохранителей с бутылками.
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Фото, видео: Twitter @skymarkwhite, @Nigel_Farage
Волна протестов против насилия и расизма накрыла не только США, но и Великобританию. Протестующие устроили массовую драку с полицейскими прямо у стен резиденции британского премьер-министра Бориса Джонсона. Кадры с места событий в Twitter-аккаунте опубликовал корреспондент Майкл Хивер.
На них отчетливо видно, как толпа митингующих кидает в сторону правоохранителей бутылки и другие увесистые предметы, при этом стремясь прорвать оцепление и перелезть через ограду резиденции.
«Вы не представляете, что творится! Это просто ужасно! Ужасно видеть, как бьют фактически беззащитных и ни в чем не виновных полицейских в Лондоне. Они даже не могут ответить протестующим, ведь их осудят либеральные СМИ!» — отметил журналист.
В настоящий момент, к 23.00 по московскому времени, обстановку возле резиденции удалось нормализовать, передает РИА Новости. Однако несколько десятков протестующих все еще продолжают держать оборону в знак солидарности с активистами движения Black lives matter (Жизни темнокожих важны — Прим.ред.). Правоохранители, в свою очередь, выстроились живым щитом, препятствуют прохождению неизвестных в резиденцию Джонсона на Даунинг-стрит. Ближайшие улицы также перекрыты.
Днем 3 июня по главным улицам Лондона прошел марш в защиту прав темнокожих людей. Количество участников насчитывало несколько тысяч. Активисты движения прошли от Гайд-Парка до Парламентской площади, скандируя «Black lives matter».
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что явилось причиной массовых протестов в США и Европе.
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