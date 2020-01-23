Екатерина Гусева спровоцировала бурные обсуждения, выйдя на сцену в костюме без юбки. Актриса и певица поделилась кадрами с выступления на своей странице в Instagram.

На опубликованных снимках Гусева поет в белой блузке и черном фраке. А вот нижней части у костюма нет — бедра артистки прикрывают только черные колготки в сетку. Поклонников Екатерины смутило отсутствие обязательного элемента гардероба, передает ФАН.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гусева. Актриса. (@_ekaterinaguseva_) 20 Янв 2020 в 1:58 PST

«Где юбку потеряли?»

«Что, теперь на сцене в одних колготках принято выступать? Обожаю эту актрису, но как-то пошловато.»

«Костюмеры юбку свистнули», — выразили недовольство юзеры.

Впрочем, многим фолловерам смелое решение Гусевой пришлось по нраву. Они поддержали дерзкий шаг певицы и отметили, что такой красивой и эффектной артистке можно выходить на сцену в любом виде, который нравится ей самой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гусева восхитила фанатов фотографией без макияжа.