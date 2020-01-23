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  4. «Костюмеры юбку свистнули?» — выступление Гусевой в колготках произвело фурор

«Костюмеры юбку свистнули?» — выступление Гусевой в колготках произвело фурор

, 0:14 | Анастасия Игонина Фото 133

Звезда исполнила концертный номер в весьма смелом костюме.

Фото: Instagram @_ekaterinaguseva_

Екатерина Гусева спровоцировала бурные обсуждения, выйдя на сцену в костюме без юбки. Актриса и певица поделилась кадрами с выступления на своей странице в Instagram.

На опубликованных снимках Гусева поет в белой блузке и черном фраке. А вот нижней части у костюма нет — бедра артистки прикрывают только черные колготки в сетку. Поклонников Екатерины смутило отсутствие обязательного элемента гардероба, передает ФАН.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Гусева. Актриса. (@_ekaterinaguseva_)

«Где юбку потеряли?»

«Что, теперь на сцене в одних колготках принято выступать? Обожаю эту актрису, но как-то пошловато.»

«Костюмеры юбку свистнули», — выразили недовольство юзеры.

Впрочем, многим фолловерам смелое решение Гусевой пришлось по нраву. Они поддержали дерзкий шаг певицы и отметили, что такой красивой и эффектной артистке можно выходить на сцену в любом виде, который нравится ей самой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гусева восхитила фанатов фотографией без макияжа.

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