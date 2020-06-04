«Самоирония +100500»: Асмус насмешила фанатов фото своей «рабочей стороны»
Актриса показала кадр, в котором акцент сделан на пятой точке ее фигуры.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус подразнила поклонников в Instagram, показав соблазнительное фото. На нем она стоит в дверном проеме спиной к камере в пол-оборота. На ней светлые бежевые брюки, эффектно подчеркивающие фигуру и топ с открытой спиной.
«Рабочая сторона», — подписала кадр Асмус.
Фанаты среагировали мгновенно. Многие восприняли слова актрисы превратно и изгалялись на тему того, что конкретно можно назвать рабочей стороной в кадре. Но многие оценили чувство юмора артистки.
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«Сильное заявление»
«Не знаю, я сразу на лицо посмотрела»
«Самоирония +100500»
«Красивая и с юмором», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус рассказала о жизни с Гариком Харламовым. По ее словам, недавно они переехали в новый дом. Он такой большой, что в последнее время они встречаются только по ночам у холодильника.
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