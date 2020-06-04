Названы автомобили, подпадающие под льготное автокредитование в России

Список моделей машин, которые можно приобрести по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», расширился с 1 июня. Об этом сообщает Speedme.ru. Этому способствовало увеличение максимальной суммы — с миллиона до 1,5 миллиона рублей. Под условия автокредитования подпадают авто, собранные в России после 1 декабря 2019 года.

Российское представительно Kia сообщило, что под действие программ с начала лета подпадают седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Кроме того, список машин в рамках льготного автокредитования пополнился моделями Renault. Речь идет о всех комплектациях Renault Logan, Sandero, их кросс-версиях Logan Stepway, Sandero Stepway, кроссовере Duster, а также обновленном Renault Kaptur и купе-кроссовере Arkana.

Как и прежде, в указанные программы включены образцы Lada. Это касается всех моделей в любой из представленных у дилеров комплектациях.

Всего на поддержку программ льготного автокредитования в текущем году выделено 10,5 миллиарда рублей. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров не исключил увеличения объемов субсидирования в случае, если эти средства будут исчерпаны до конца.

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