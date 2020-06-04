Названы автомобили, подпадающие под льготное автокредитование в России

|
Валентин Черников
48

Список моделей, которые можно приобрести по программам «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Список моделей машин, которые можно приобрести по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», расширился с 1 июня. Об этом сообщает Speedme.ru. Этому способствовало увеличение максимальной суммы — с миллиона до 1,5 миллиона рублей. Под условия автокредитования подпадают авто, собранные в России после 1 декабря 2019 года.

Российское представительно Kia сообщило, что под действие программ с начала лета подпадают седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Кроме того, список машин в рамках льготного автокредитования пополнился моделями Renault. Речь идет о всех комплектациях Renault Logan, Sandero, их кросс-версиях Logan Stepway, Sandero Stepway, кроссовере Duster, а также обновленном Renault Kaptur и купе-кроссовере Arkana.

Как и прежде, в указанные программы включены образцы Lada. Это касается всех моделей в любой из представленных у дилеров комплектациях.

Всего на поддержку программ льготного автокредитования в текущем году выделено 10,5 миллиарда рублей. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров не исключил увеличения объемов субсидирования в случае, если эти средства будут исчерпаны до конца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Nissan приостанавливает производство автомобилей в Петербурге.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Мистический коридор затмений. Что сулят людям Солнце и Луна в период с 5 ...

Последние новости

13:30
Песков прокомментировал расхождение данных об информировании о ЧП в Норильске
13:22
«Тростиночка»: Звезда сериала «Кухня» показала, как похудела после третьих родов
13:18
Движение в мегаполисе: сможет ли велосипед стать самым удобным транспортом в РФ?
13:11
Ливень, гроза, шквалистый ветер: Северный Кавказ оказался в эпицентре урагана
13:06
Названы автомобили, подпадающие под льготное автокредитование в России
12:54
Прилучный после разрыва с Муцениеце шокировал фанатов «постаревшим» селфи

Сейчас читают

Пригожин резко ответил Охлобыстину на колкости по поводу «безденежья» артистов
«Ты у нас грязнулька!» — Эммануил Виторган мило покормил восьмимесячную дочку
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок