Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях в июне
Длинные выходные граждан страны ожидают в канун Дня России, а также нерабочим станет 24 июня.
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Фото, видео: Zuma\TASS
В первом месяце лета россиян ждут две короткие рабочие недели. Об этом РИА Новости сообщили в Роструде.
Первая сокращенная неделя будет связана с Днем России, который отмечается 12 июня. Выходные продлятся с 12 по 14 число. А рабочий день накануне праздника будет сокращен на час.
Кроме того, в этом году из-за пандемии коронавируса был перенесен Парад Победы — с 9 мая на 24 июня. Президент РФ Владимир Путин объявил также этот день нерабочим. Поскольку этот день считается выходным, но с сохранением заработной платы, предшествующий параду день сокращенным не будет, отметили в Роструде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как планируется провести Парад Победы в 2020 году. Известно, что он будет организован по образцу 1945 года. В торжественном смотре примут участие 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 стран мира.
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