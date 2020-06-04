75 лет спустя: Парад Победы на Красной площади пройдет по образцу 1945 года

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади пройдет по образцу 1945 года, сообщают «Известия». Отмечается, что в торжественном смотре примут участие 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 стран мира.

Источник издания в Минобороны отметил, что первыми на Красной площади промаршируют пешие военнослужащие, после чего пройдет бронетехника, а в небе над Москвой появятся 55 самолетов и 20 вертолетов. Торжественный смотр завершится шествием военнослужащих и курсантов, которые покажут зрителям приемы перестроения с оружием.

Парад Победы стартует с исполнения «Юбилейного встречного марша», который был исполнен 24 июня 1945 года. Вечером прогремит салют, который станет аналогичным историческому.

Подготовка к торжественному смотру проходит с соблюдением строгих мер профилактики в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации. В основной состав военнослужащих-участников включены те, кто имеет иммунитет к коронавирусу.

Наряду с современными образцами военной техники зрителям представят машины времен Великой Отечественной войны — легендарный танк Т-34-85 и самоходки СУ-100. Кроме того, в Параде Победы могут принять участие военнослужащие в исторической форме и группы с боевыми знаменами прославленных полков, дивизий, армий и фронтов.

Торжественные смотры также состоятся в девяти российских городах-героях и 19 населенных пунктах, в которых дислоцируются штабы военных округов, флотов и армий. В мероприятиях будут задействованы 64 тысячи человек, а также около двух тысяч единиц техники и 511 воздушных судов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о решении перенести Парад Победы и памятную акцию «Бессмертный полк» 16 апреля. Изначально под отмену попала и воздушная часть смотра, но 28 апреля глава российский лидер заявил, что она состоится.

29 мая Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта в ознаменование 75-летия Победы над фашизмом 24 июня. Это день в России объявлен выходным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу пригласил главу Пентагона на Парад Победы в Москве.