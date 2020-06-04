75 лет спустя: Парад Победы на Красной площади пройдет по образцу 1945 года

|
Василий Заика
28

В торжественном смотре примут участие военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Ахметов Вадим, 5-tv.ru

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади пройдет по образцу 1945 года, сообщают «Известия». Отмечается, что в торжественном смотре примут участие 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 стран мира.

Источник издания в Минобороны отметил, что первыми на Красной площади промаршируют пешие военнослужащие, после чего пройдет бронетехника, а в небе над Москвой появятся 55 самолетов и 20 вертолетов. Торжественный смотр завершится шествием военнослужащих и курсантов, которые покажут зрителям приемы перестроения с оружием.

Парад Победы стартует с исполнения «Юбилейного встречного марша», который был исполнен 24 июня 1945 года. Вечером прогремит салют, который станет аналогичным историческому.

Подготовка к торжественному смотру проходит с соблюдением строгих мер профилактики в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации. В основной состав военнослужащих-участников включены те, кто имеет иммунитет к коронавирусу.

Наряду с современными образцами военной техники зрителям представят машины времен Великой Отечественной войны — легендарный танк Т-34-85 и самоходки СУ-100. Кроме того, в Параде Победы могут принять участие военнослужащие в исторической форме и группы с боевыми знаменами прославленных полков, дивизий, армий и фронтов.

Торжественные смотры также состоятся в девяти российских городах-героях и 19 населенных пунктах, в которых дислоцируются штабы военных округов, флотов и армий. В мероприятиях будут задействованы 64 тысячи человек, а также около двух тысяч единиц техники и 511 воздушных судов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о решении перенести Парад Победы и памятную акцию «Бессмертный полк» 16 апреля. Изначально под отмену попала и воздушная часть смотра, но 28 апреля глава российский лидер заявил, что она состоится.

29 мая Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта в ознаменование 75-летия Победы над фашизмом 24 июня. Это день в России объявлен выходным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу пригласил главу Пентагона на Парад Победы в Москве.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстояще...

Последние новости

2:55
«Почему узнали через два дня?» — Путин раскритиковал доклад о ЧП в Норильске
2:36
Покорители Атлантики: российские корабли вернулись после полугода странствий
2:20
Екатерина Шпица напугала фанатов размышлениями о боли и страданиях
2:04
Российские ученые обнаружили новый вид опасного клеща
1:48
75 лет спустя: Парад Победы на Красной площади пройдет по образцу 1945 года
1:34
«Ты такая аппетитная»: Нюша сразила фанатов снимком в леопардовом купальнике

Сейчас читают

Четверг, 4 июня — почему сегодня последний шанс исправить все перед полнолунием?
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок