Петербурженка умерла после пластической операции в нелегальной клинике
Проводивший хирургическое вмешательство врач задержан. Возбуждено уголовное дело.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, СК РФ
Жительница Санкт-Петербурга скончалась после незаконной пластической операции в частной клинике. По данным 5-tv.ru врач, проводивший хирургической вмешательство, уже задержан правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-секретарь ГСУ Следственного комитета РФ по городу Сергей Капитонов.
«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека», — сказал представитель ведомства.
По данным следствия, операцию женщине провели 29 мая в одной из частных клиник, расположенной в Василеостровском районе города. В медучреждении не было лицензии на проведение пластических операций, а также отсутствовали необходимые для этого условия и оборудование.
Позже выяснилось, что операция прошла неудачно. 31 мая женщину 1958 года рождения госпитализировали в государственную больницу, где позже она скончалась. По предварительной информации, пациентка умерла от септического шока, ДВС-синдрома (тромбообразование со значительными кровоизлияниями) и кровопотери.
Ранее 5-tv.ru писал, что скандально известному пластическому хирургу Алене Верди, знакомой публике как «доктор Франкенштейн», вновь грозит тюремный срок.
Читайте также
67%
-0.64 76.62
-0.16
Нашли ошибку?