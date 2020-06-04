Петербурженка умерла после пластической операции в нелегальной клинике

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Ниса Мурзанаева
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Проводивший хирургическое вмешательство врач задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, СК РФ

Жительница Санкт-Петербурга скончалась после незаконной пластической операции в частной клинике. По данным 5-tv.ru врач, проводивший хирургической вмешательство, уже задержан правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-секретарь ГСУ Следственного комитета РФ по городу Сергей Капитонов.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека», — сказал представитель ведомства.

По данным следствия, операцию женщине провели 29 мая в одной из частных клиник, расположенной в Василеостровском районе города. В медучреждении не было лицензии на проведение пластических операций, а также отсутствовали необходимые для этого условия и оборудование.

Позже выяснилось, что операция прошла неудачно. 31 мая женщину 1958 года рождения госпитализировали в государственную больницу, где позже она скончалась. По предварительной информации, пациентка умерла от септического шока, ДВС-синдрома (тромбообразование со значительными кровоизлияниями) и кровопотери.

Ранее 5-tv.ru писал, что скандально известному пластическому хирургу Алене Верди, знакомой публике как «доктор Франкенштейн», вновь грозит тюремный срок.

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