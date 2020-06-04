«Край извращенности и цинизма»: экс-супруга Жукова обвинила его в изнасиловании

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Валентин Черников
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По словам Елены Жуковой, она до сих пор не может простить артисту случившийся у нее выкидыш.

«Край извращенности и цинизма»: экс-супруга Жукова обвинила его в изнасиловании

Фото: ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов

Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена заявила, что супруг изнасиловал ее на десятой недели беременности, что привело к выкидышу. Об этом она рассказала изданию «Собеседник». По словам Жуковой, она до сих пор не может простить артисту то, что произошло в 2008 году.

«Муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла. Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии», — рассказала Елена.

Экс-супруга певца уверяет, что за время брака он вел разгульный образ жизни: часто изменял, особенно во время гастролей, употреблял алкоголь и наркотики.

«Все это сопровождалось оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег», — поделилась Елена.

Сам Жуков не раз рассказывал в прессе, что развелся с Еленой из-за того, что она злоупотребляла алкоголем.

Пара прожила в браке 13 лет, начиная с 2005 года. У них родились семеро детей. В 2012-м пятилетняя дочь Елизавета-Виктория погибла из-за несчастного случая.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Рома Жуков подозревает брата бывшей жены в издевательствах над его детьми.

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