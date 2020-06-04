Русская жена экс-игрока «Спартака» пожаловалась на угрозы из-за цвета кожи мужа

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Алина Потёмкина
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Девушка выразила соболезнования в связи с теми беспорядками, которые происходят в США после убийства чернокожего.

Русская жена экс-игрока «Спартака» пожаловалась на угрозы из-за цвета кожи мужа

Фото: Instagram @dorozhko

Российская жена нападающего бразильского «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко заявила, что получает угрозы из-за цвета кожи своего супруга. Она решила высказаться в Instagram на тему расизма после волны протестов в США, вызванных жестоким убийством афроамериканца полицейским.

«Мое сердце болит из-за того, что сейчас происходит в мире. Я благодарю своих родителей за мое образование и мои взгляды на мир. Я никогда не разделяла людей по цвету кожи или их статусу, для меня все одинаковы. Половина моей семьи чернокожая. И я люблю их всех так же сильно. Когда я начала ходить на футбол в Бразилии, люди кричали мне: „Смотрите, русская идет, ха-ха“. Каждый день я получаю сообщения, в которых мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня и избить, потому что я замужем за чернокожим», — призналась Дорожко.

Instagram @dorozhko

По ее словам, ей хватило сил, чтобы перестать обращать на это внимание. Но у нее все равно вызывает недоумение, откуда в людях столько жестокости. В финале своего обращения девушка призвала всех быть терпимее друг к другу.

«Я мечтаю, чтобы все стали добрее и мудрее, потому что будущее зависит только от нас. Я люблю вас, мои чернокожие друзья, и я всегда буду рядом с вами», — написала жена Адриано.

Протесты в США охватили более 40 городов. Они начались после жестокого убийства в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский наступил на шею парню коленом и держал, несмотря на него попытки крикнуть, что ему нечем дышать. После восьми минут таких пыток задержанный скончался. Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ проживающего в США русского о том, как себя ведут протестующие.

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