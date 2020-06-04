«Нью-Йорк отдали на разграбление»: русский, живущий в США, рассказал о поведении протестующих

Гражданин США русского происхождения Стив Дудник рассказал о том, что протестующая толпа врывается в дома местных жителей и занимается грабежом.

В видеообращении, которое он выложил на своей странице в Facebook мужчина, работающий частным детективом во Флориде, заявил, что власти Нью-Йорка фактически «отдали город на разграбление»

«Нью-Йорк отдали на разграбление бандитам, город грабят. Не просто грабят, бьют магазины и плазы, стали заходить к людям в дома, ночью. Взламывают дома, потому что знают, что у людей нет оружия», — сообщил Дудник.

Он отметил, что те люди, у которых нет оружия сидят дома и боятся выйти на улицу. Дудник посоветовал в целях самозащиты не открывать дверь никому, поскольку протестующие представляются доставщиками продуктов, а затем входят в дом и грабят.

По его словам, протестующая толпа «предельно настроена грабить» и ее «кто-то ведет». Он также отметил, что в толпе присутствуют криминальные элементы, которых из-за коронавируса отпустили на свободу.

«Сказали, что им очень-очень опасно находиться в тюрьме, зато им не опасно грабить магазины, без масок, без ничего», — пожаловался Дудник.

Мужчина также прокомментировал историю с водителем грузовика, Богданом Вечирко, въехавшим в толпу бунтующих, похвалив его поведение.

«Он все сделал правильно, я думаю, что его освободят или уже освободили. У него не было другого выхода», — заявил мужчина.

Дудник отметил, что мужчина вез с собой бензин, поэтому если бы протестующие его подожгли, был бы сильный взрыв и «разнесло бы пол трассы».

Автор видео посоветовал всем быть предельно осторожными и порекомендовал получить разрешение на оружие в целях самозащиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что троим сотрудникам правоохранительных органов выдвинули обвинения по делу о смерти афроамериканца, убийство которого стало причиной массовых протестов по всей стране. Всего во время протестов погибли по меньше мере 11 человек. На осадном положении — 40 городов страны. Комендантский час и 20 тысяч бойцов Нацгвардии не могут сдержать народные волнения.