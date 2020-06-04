Пригожин резко ответил Охлобыстину на колкости по поводу «безденежья» артистов

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Ниса Мурзанаева
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По словам продюсера, сейчас «все на хайпе, да еще и богом прикрываются».

Пригожин резко ответил Охлобыстину на колкости по поводу «безденежья» артистов

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иосиф Пригожин жаждет лично переговорить с Иваном Охлобыстиным по поводу его недавнего высказывания. Ранее актер саркастично отреагировал на слова продюсера о бедственном положении артистов из-за коронавируса. Кинозвезда назвал менеджера борцом за права знаменитостей «без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро». Более того, он заявил, что «Господь заповедал прощать глупость».

КР.RU пишет, что высказывание Иосифа Пригожина о бедственном положении российских звезд прокомментировал не только Иван Охлобыстин.

«Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин… Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются! Я звоню, чтобы с ними поговорить и объяснить ситуацию. Вы мне в лицо скажите, что я сделал не так?» — сказал по этому поводу Пригожин.

По словам продюсера, артисты действительно находятся сейчас в незавидном положении из-за упавших доходов от концертной деятельности.

«Но все хотят хорохориться и выглядеть олигархами, хотя многие звезды из топ-20, даже топ-10 находятся в долгах и кредитах, тщательно это скрывая. Не понимаю, зачем это скрывать? Неужели страшно признаться, что у вас не так много денег, как вы демонстрируете?» — поинтересовался продюсер.

Между тем российские знаменитости подали заявления на получение выплат в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на работника в размере 12 тысяч рублей. Одобрение на выплаты, в частности, получили Дима Билан, Николай Басков и РегинаТодоренкоо. Всех попросивших выплаты оправдал Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер начал кампанию в сети по защите «лишенных средств к существованию» артистов. На этой почве он рассорился с осмеявшим его музыкантом Сергеем Шнуровым и другими коллегами по цеху.

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