ЦИК разрешил Москве электронное голосование по Конституции

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Алиса Старжевская
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Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны состоится 1 июля.

ЦИК разрешил Москве электронное голосование по Конституции

Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) разрешила Москве, а также Нижегородской области провести электронное голосование по поправкам в Конституцию. Данное решение было принято на заседании ЦИК.

«По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

Отмечается, что в предварительном списке на проведение дистанционного электронного голосования также находились Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край, которые прислали свои заявки в комиссию.

Как сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, граждане, планирующие участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, могут присылать свои заявки через портал госуслуг с 5 июня. Воспользоваться этой услугой смогут россияне, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 60% россиян готовы поддержать предложенные поправки, сообщает «Экономика сегодня». При этом, участвовать в голосовании намерены 67% опрошенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что никаких угроз здоровью населения при голосовании не возникнет, если соблюдать все необходимые правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

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