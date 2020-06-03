Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью населения не будет.

«Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что до дня голосования, как подчеркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова, предстоит пережить еще два инкубационных периода. Эксперты предполагают, что эпидемиологическая обстановка в России к тому времени будет существенно лучше, чем сейчас.

«На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — утверждает представитель Кремля.

В ходе беседы с журналистами Дмитрий Песков также подчеркнул важность всех вносимых поправок — и тех, что предложила общественность, и тех, что предложили политики, рабочая группа и простые граждане.

«Каждая из поправок сама по себе важна. И не менее важны все поправки в совокупности», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элла Памфилова заявила — проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин.