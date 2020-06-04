Погибшей после пластической операции в частной стоматологии оказалась доктор медицинских наук

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Виктория Андреева
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По предварительным данным, женщина скончалась от септического шока.

Погибшей после пластической операции в частной стоматологии оказалась доктор медицинских наук

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Вследствие осложнений от пластической операции, проведенной в одной из частных клиник Петербурга, скончалась врач-педиатр, кандидат медицинских наук София Снигирева, сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах.

Как удалось выяснить, в последние годы медик возглавляла педиатрическое отделение одной из крупных клиник, а также входила в ее совет директоров. Соболезнования родным и близким в связи с большой утратой выразили коллеги Снигиревой в официальном Instagram-аккаунте клиники.

«Вся жизнь Софии Яковлевны — служение медицине и людям. Трудовой стаж Софии Яковлевны — более 35 лет. Но измеряется он не годами, а неисчислимыми благодарностями детей и их родителей. Специалист высокого класса, чуткий и отзывчивый человек, София Яковлевна находила подход к самым сложным пациентам и справлялась с самыми трудными случаями», — отметили медики.

Instagram

Известно, что София Снигирева окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт, а после и аспирантуру по специальностям педиатрия и аллергология. На протяжение долгих лет она трудилась сразу в нескольких учреждениях: больнице имени святой Марии Магдалины, возглавляла педиатрический центр в роддоме на улице Фурштатской, а затем устроилась в медцентр.

Операция была сделана днем 31 мая. Спустя два дня после пластической операции, незаконно сделанной в стоматологической клинике в Петербурге, Снигиреву госпитализировали в государственную больницу, где позже она и скончалась. По предварительной информации, пациентка умерла от септического шока, ДВС-синдрома (тромбообразование со значительными кровоизлияниями) и кровопотери.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как работала стоматологическая клиника, пластическая операция в которой закончилась смертью пациентки.

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