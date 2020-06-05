Международные эксперты выступят на российском форуме кино и телеиндустрии Key Buyers Event

Международные эксперты в области кино и телеиндустрии выступят на первом виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event. В программе мероприятия с 8 по 12 июня предусмотрено 14 дискуссионных панелей, посвященных актуальным проблемам и вызовам отрасли.

Организатором рынка является компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Технологическая платформа разработана и поддерживается компанией SPB TV.

Среди российских спикеров — режиссер и продюсер, основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, продюсер компании Hype Film Илья Стюарт, генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин и многие другие.

К дискуссиям также присоединятся зарубежные эксперты — продюсер Эрик Бармак, старший вице-президент компании West Coast Production канала HBO Джей Роу, Марк Лорбер, старший вице-президент Lionsgate, генеральный директор Sonar Entertainment Дэвид Эллендер и ряд других.

Кроме того запланирована эксклюзивная сессия «Окно в Россию: как лучшие кинематографисты страны развивают свой бизнес и налаживают международные связи», которое проведет голливудское издание Deadline.

Отдельная сессия будет посвящена успехам российской анимации, популярной во всем мире. Почти половина из всех произведенных в России мультфильмов ежегодно выходят в международный прокат более чем в 100 странах мира, мультсериалы успешно транслируются на телеканалах и собирают миллиарды просмотров на онлайн-платформах.

Международные закупщики из США, Латинской Америки и Испании расскажут о своем опыте выпуска российских фильмов в кинотеатральный прокат и поделятся главными составляющими успеха и спецификой продвижения на каждой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от России в этом значимом для телевизионщиков мероприятии — Key Buyers Event— примут участие более 120 компаний, что в несколько раз больше, чем в 2019 году.