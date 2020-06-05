В Норильске на два месяца арестован начальник цеха ТЭЦ, где произошел разлив нефтепродуктов.



К месту катастрофы стягивают все новые силы спасателей. Помимо рабочих рук и техники к ликвидации последствий привлекут научное сообщество — надо разработать максимально безопасный механизм утилизации дизельного топлива.

Леонид Китрарь передает из зоны бедствия.

На поверхности реки Амбарка и сейчас хорошо видны темные масляные пятна. Рядом — как раз то предприятие, откуда произошел разлив солярки. Место самой масштабной техногенной катастрофы региона на вертолете облетают глава МЧС и губернатор Красноярского края.

Тем временем, сводная группа специалистов пытается не пустить протечки топлива дальше, в Карское море. Риск есть. Чтобы хоть как-то сдержать надвигающуюся катастрофу, сегодня из Новосибирска вылетели сто сотрудников МЧС.

Тяжелая техника здесь появилась не сразу. Сначала она засыпала вот этот овраг песком. По нему текла солярка. Теперь огромные бульдозеры песок этот снимают. И даже отсюда видно, что он влажный. И это дизтопливо, которое текло из вот той цистерны.

Росприроднадзор уже начал внеплановую проверку ТЭЦ. И полномочия — самые широкие.

В самой компании сначала вообще заявили, что виновата проезжавшая машина, которая каким-то образом врезалась в резервуар. Дальше случился пожар. Но вот эксклюзивные кадры, снятые владельцем той самой машины спустя всего несколько минут после происшествия.

Естественно, что никакого столкновения не было. Машина просто увязла в озере солярки, которая размыла дорогу.

Только когда информация дошла до президента, стало понятно, насколько все серьезно. В регионе тут же был объявлен режим ЧС федерального уровня.

Судя по всему, сначала руководство «Норникеля» рассматривало самый простой вариант ликвидации последствий: собрать топливо и сжечь. Но экологов такие планы привели в ужас.

«След от обычного вездехода в тундре в вечной мерзлоте заживает на этих территориях больше 20 лет. Если мы говорим о таком токсичном веществе, как дизтопливо, то этот ущерб может длиться 30-40 и даже 50 лет», — считает эколог Елена Есина.

Компания заявила: всю солярку соберут и законсервируют в специальных емкостях. А зараженный грунт вывезут на временные площадки, чтобы рекультивировать. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Полное обследование пострадавшей территории займет около 20 дней.